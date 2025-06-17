الصبروط خلال لقائه ممثلي الكيانات الشبابية بالجيزة: أنتم خط الدفاع الأول

التقى الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، بعدد من ممثلي الكيانات الشبابية بالمحافظة، في لقاء عقد بمقر المديرية.

أكد الصبروط خلال اللقاء على الدور الحيوي الذي تلعبه الكيانات الشبابية في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والعمل التطوعي بين الشباب، قائلًا: “أنتم خط الدفاع الأول عن الوطن، وصوت الشباب الواعي القادر على صناعة التغيير،ونعمل بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأستماع إلى الشباب وتلبية احتياجاتهم”.

الصبروط خلال لقائه ممثلي الكيانات الشبابية بالجيزة

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين المديرية وهذه الكيانات، وتقديم الدعم اللازم لمبادراتهم وأنشطتهم، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم المجتمعية، كما استمع وكيل الوزارة إلى مقترحات وأفكار الشباب، ووجّه بتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز من دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الجيزة.

الصبروط خلال لقائه ممثلي الكيانات الشبابية بالجيزة

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه الحوارات الدورية مع الشباب، إيمانًا بأهمية دورهم كشريك أساسي في مسيرة البناء الوطني.

الصبروط خلال لقائه ممثلي الكيانات الشبابية بالجيزة

الصبروط يتفقد استعدادات افتتاح حمام السباحة بنزل الجيزة الدولي

فيما تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الأحد، الأعمال النهائية لمشروع حمام السباحة بنُزل شباب الجيزة الدولي، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

يُعد حمام السباحه بالنزل ضمن خطة المديرية الاستثمارية لتطوير البنية التحتية وتحويل المنشآت الشبابية إلى مراكز خدمة مجتمعية ورياضية متكاملة، تسهم في تقديم خدمات متميزة للشباب وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

الصبروط يتفقد استعدادات افتتاح حمام السباحة بنزل الجيزة الدولي

وخلال جولته، تأكد "الصبروط" من قرب الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لحمام السباحة، والذي يتضمن حمامًا أوليمبيًا للكبار، وآخر للأطفال، بالإضافة إلى كافتيريا، وغرف خلع ملابس، ومرافق خدمية ملحقة، بتكلفة إنشائية وصلت إلى نحو 13 مليون جنيه، وبعائد شهري متوقع 41 ألف جنيه، بينما يتخطى العائد الإجمالي للمشروع 6 ملايين جنيه خلال مدة التعاقد.

الصبروط يتفقد استعدادات افتتاح حمام السباحة بنزل الجيزة الدولي

وأكد وكيل الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لتعظيم الموارد الذاتية، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي عبر الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت وزيادة قاعدة الممارسة الرياضية، خاصة في الألعاب المائية والسباحة.

الصبروط يتفقد استعدادات افتتاح حمام السباحة بنزل الجيزة الدولي

وأضاف أن الوزارة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تتابع عن كثب كافة مشروعات الطرح الاستثماري، مع الحرص على تذليل أية عقبات تواجه التنفيذ، في سبيل تحقيق تنمية مستدامة وتوفير بنية تحتية حديثة تُسهم في صناعة الأبطال الرياضيين.

وأشاد "الصبروط" بالنقلة النوعية التي يشهدها نُزل الجيزة الدولي، والذي بات يُمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الإقامة الفندقية والخدمات الرياضية والتدريبية، ما يؤهله لاستضافة الفعاليات الرياضية، المحلية والدولية.

وفي ختام الزيارة، شدد وكيل الوزارة على التزام المديرية بالسير وفق خطة زمنية طموحة لتحويل مراكز الشباب بالجيزة إلى منصات مجتمعية واستثمارية متكاملة، تدعم التنمية وتلبي تطلعات الشباب، وتُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.

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