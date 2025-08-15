الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنفانتينو يهنئ أبو ريدة بمناسبة عيد ميلاده ويشكره على دعمه لمجلس "فيفا"

إنفانتينو وأبو ريدة،
إنفانتينو وأبو ريدة، فيتو

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس "فيفا" بمناسبة عيد ميلاده، كما وجه له الشكر على دعمه الكبير لمجلس الاتحاد الدولي.


وافتتح إنفانتينو رسالته لأبو ريدة قائلًا: "كل عام وأنت بخير عزيزي الرئيس".


وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "مع تقديمي أطيب الأمنيات في يومك المميز، وآمالي باحتفالك مع عائلتك وأحبائك، أود أيضًا أن أنتهز الفرصة للتعبير عن امتناني العميق لالتزامكم الراسخ، ودعمكم الكبير لمجلس الاتحاد الدولي، لتوحيد العالم عبر كرة القدم".


واختتم إنفانتينو رسالته قائلًا: "في عام كأس العالم للأندية، البطولة الجديدة التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة، أتمنى لك دوام الصحة والسعادة والنجاح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انفانتينو فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم هاني ابو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم

مواد متعلقة

في عيد ميلاده ..تعرف على مسيرة هاني أبو ريدة في عالم كرة القدم

إنفانتينو يهنئ الصخرة وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق بعيد ميلاده

الأكثر قراءة

الألم شديد ومش هتخرج من المستشفى، تصريح مقلق من محمود سعد بشأن الحالة الصحية لأنغام

كسرين بالقدم اليمنى، الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة مروان حمدي ومدة غيابه

محمد عبد الجليل يكتب: خليجي "مخمور" يعبث بأرواح المصريين في حادث مروع، تفاصيل جريمة الـ «رينج روفر» على كوبري أكتوبر

حريق هائل في مصنع كيماويات بالشرقية (فيديو وصور)

ارتفاع كبير في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

النيران خرجت عن السيطرة والأهالي مرعوبون، حريق هائل في شقة سكنية بطنطا (فيديو وصور)

سيناتور مقرب من ترامب: إذا قطعت أمريكا علاقاتها بإسرائيل فسيقطع الله علاقاته معنا (فيديو)

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads