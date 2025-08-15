إنفانتينو يهنئ أبو ريدة بمناسبة عيد ميلاده ويشكره على دعمه لمجلس "فيفا"

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس "فيفا" بمناسبة عيد ميلاده، كما وجه له الشكر على دعمه الكبير لمجلس الاتحاد الدولي.



وافتتح إنفانتينو رسالته لأبو ريدة قائلًا: "كل عام وأنت بخير عزيزي الرئيس".



وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "مع تقديمي أطيب الأمنيات في يومك المميز، وآمالي باحتفالك مع عائلتك وأحبائك، أود أيضًا أن أنتهز الفرصة للتعبير عن امتناني العميق لالتزامكم الراسخ، ودعمكم الكبير لمجلس الاتحاد الدولي، لتوحيد العالم عبر كرة القدم".



واختتم إنفانتينو رسالته قائلًا: "في عام كأس العالم للأندية، البطولة الجديدة التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة، أتمنى لك دوام الصحة والسعادة والنجاح".

