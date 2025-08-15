فولهام يدخل سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، انضم بشكل مفاجئ، لسباق التعاقد مع الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فولهام أظهر اهتماما بضم الدولي الدنماركي، في ظل احتمالية رحيل مهاجمه رودريجو مونيز إلى أتالانتا الإيطالي.

يأتي هذا في ظل إجراء ميلان محادثات مكثفة خلال الأيام الماضية، بشأن ضم هويلوند على سبيل الإعارة مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني، مع خيار الشراء مقابل 39 مليونا.



رغم ذلك، يصر المهاجم الشاب على الاستمرار بقميص الشياطين الحمر، مفضلًا التنافس مع الوافد الجديد، بينجامين سيسكو، على حجز مكان في التشكيلة الأساسية.

