خارج الحدود

بن غفير يوجه تهديدا مباشرا لـ مروان البرغوثي في زنزانته

مروان البرغوثي
مروان البرغوثي

أفادت وسائل إعلام  فلسطينية، اليوم الخميس، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وجه تهديدا مباشرا للأسير القيادي مروان البرغوثي في زنزانته في سجن غانوت.

بن غفير يهدد مروان البرغوثي

ومن جهتها، قالت عائلة الأسير مروان البرغوثي "نخشى من إعدام مروان داخل الزنزانة بقرار من بن غفير بعد تهديده في سجنه، كما أننا مصدومون من تغير ملامح وجهه والإنهاك والجوع الذي يعيشه".

وقال بن غفير مخاطبا مروان البرغوثي في سجنه "لن تنتصروا ومن يستهدف شعب إسرائيل ومن يقتل أبناءنا ونساءنا سوف نمحوه".

وفي عام 2004 حكمت محكمة إسرائيلية على القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي بالمؤبد خمس مرات إضافة إلى 40 عاما سجن، بسبب دروه النضالي في الساحة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
 

نشأة مروان البرغوثي وتوجهاته السياسية 

ولد مروان البرغوثي عام  1958 في قرية كوبر الفلسطينية بمحافظة رام الله، وعرف النضال منذ صباه، إذ حصل على شهادة الثانوية العامة وهو في السجن بتهمة المشاركة في مظاهرات مناهضة للاحتلال، وقد تمكن من تعلم اللغة العبرية واللغتين الفرنسية والإنجليزية خلال فترة السجن.

