الدوري المصري، محمد الشيبي يحصد جائزة رجل مباراة بيراميدز والإسماعيلي

محمد الشيبي، فيتو
محمد الشيبي، فيتو

حصد المغربي محمد الشيبي علي جائزة رجل مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وانتهت مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي بنتيجة 0/1 للسماوي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

سجل مروان حمدي هدف بيراميدز في الدقيقة 82 من ضربة رأسية بعد عرضية مصطفى فتحي من ضربة ركينة.

وشهدت المباراة 4 بطاقات حمراء من قبل الحكم الدولي أمين عمر، منهم اثنتان لـ بلاتي توريه لاعب بيراميدز ومحمد إيهاب لاعب الإسماعيلي، وبطاقة للكرواتي يورتشيتش مدرب بيراميدز وأخرى لأحد أعضاء الجهاز الفني لبيراميدز.

 

تشكيل بيراميدز ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه  - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - يوسف أوباما - مروان حمدي.

 

وكان بيراميدز تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام وادي دجلة، وبنفس النتيجة تعادل الإسماعيلي مع بتروجيت ضمن نفس الجولة.

