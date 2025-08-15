الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها الليمون والطماطم وارتفاع الخيار

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 12 جنيها إلى 22 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 7 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 18 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 10 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 27 إلى 34 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

الجريدة الرسمية
