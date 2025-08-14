الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا ترصد 6 ملايين دولار مكافأة للقبض على قادة منصة غارانتكس الروسية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية، وضعت مكافأة قدرها 6 ملايين دولار للقبض على قادة منصة غارانتكس الروسية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن المنصة قامت بمعاملات بقيمة 96 مليار دولار من العملات الرقمية بين أبريل 2019 ومارس 2025.

الخارجية الأمريكية تَعد بمكافأة 6 ملايين دولار للقبض على قادة منصة غارانتكس
 

وتتهم الولايات المتحدة المنصة باستخدامها في عمليات غسل الأموال حيث تدعي أنها سهلت غسل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات كما تشير تقديرات أمريكية إلى أن حجم المعاملات على المنصة بلغ حوالي 96 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2019 حتى مارس 2025.


ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الإجراءات الأمريكية ضد المنصة حيث سبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بالمنصة هم المؤسس سيرغي مينديلييف وبافل كارافاتسكي بالإضافة إلى ألكسندر مير سيردا.

