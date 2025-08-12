الخارجية الأمريكية: لن نفرض على إسرائيل قرارات بشأن عملياتها العسكرية أو السياسية بغزة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تفرض على إسرائيل قرارات أو إملاءات بشأن إدارة عملياتها العسكرية أو السياسية في قطاع غزة، بما في ذلك تحديد من يُسمح لهم بالدخول أو منعهم.

الخارجية الأمريكية: نحترم حق إسرائيل في قراراتها الأمنية

وقال المتحدث باسم الخارجية، إن الولايات المتحدة "تحترم حق إسرائيل في اتخاذ قراراتها الأمنية بما تراه مناسبًا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

أمن إسرائيل وتخفيف معاناة سكان قطاع غزة

وشدد المسؤول الأمريكي على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يراعي أمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه يخفف من معاناة سكان قطاع غزة، محملًا حركة حماس مسؤولية استمرار الحرب بسبب رفضها لمقترحات التسوية المطروحة.

