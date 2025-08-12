الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: لن نفرض على إسرائيل قرارات بشأن عملياتها العسكرية أو السياسية بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تفرض على إسرائيل قرارات أو إملاءات بشأن إدارة عملياتها العسكرية أو السياسية في قطاع غزة، بما في ذلك تحديد من يُسمح لهم بالدخول أو منعهم.

 

الخارجية الأمريكية: نحترم حق إسرائيل في قراراتها الأمنية

وقال المتحدث باسم الخارجية، إن الولايات المتحدة "تحترم حق إسرائيل في اتخاذ قراراتها الأمنية بما تراه مناسبًا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

 

أمن إسرائيل وتخفيف معاناة سكان قطاع غزة

وشدد المسؤول الأمريكي على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يراعي أمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه يخفف من معاناة سكان قطاع غزة، محملًا حركة حماس مسؤولية استمرار الحرب بسبب رفضها لمقترحات التسوية المطروحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الأمريكية إسرائيل غزة قطاع غزة الولايات المتحدة سكان قطاع غزة حركة حماس

مواد متعلقة

نتنياهو: طلبت تقليص مدة العمليات العسكرية في غزة لإنهاء الحرب وتحرير المحتجزين

الخارجية الأمريكية: رفض حماس لوقف إطلاق النار يضعها في مواجهة مع سكان غزة

وزير الخارجية يستعرض تفاصيل خطة إدارة مؤقتة لقطاع غزة

الأكثر قراءة

الحماية المدنية تنقذ محتجزين بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

"الإسكان" توضح الفئات المستحقة للشقق الجديدة لمستأجري القانون القديم (فيديو)

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

شروط الالتحاق بأقسام البرامج المميزة بكلية آداب عين شمس لـ المستجدين

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

يستعينون بـ متعاطين لتجريب مفعول المخدرات.. نص أقوال مجري التحريات في قضية سارة خليفة

الضاني يتراجع 9 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

"مستقبل وطن" يتصدر و"حماة الوطن" وصيفًا في سباق المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads