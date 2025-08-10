نتنياهو يرد على تهديدات ‎سموتريتش بإسقاط الحكومة: الثمن سيكون باهظا

رد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على تهديدات ‎وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة قائلا: الثمن سيكون باهظا.

قدرة نتنياهو على قيادة الجيش نحو الحسم

وأمس، قال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر: إنه فقد الثقة في قدرة نتنياهو على قيادة الجيش نحو النصر.

وتابع سموتريتش: نتنياهو والمجلس المصغر استسلما للضعف وسمحا للعاطفة بالتغلب على العقل، وقررا خطوة عسكرية لا تهدف للحسم.

الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة

وأضاف: يجب الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة، ويجب أن تتخذ الحكومة قرار الحسم، مضيفا: دفعنا أثمانا باهظة لكننا حققنا الكثير من الإنجازات.

واختتم: إذا منحنا حماس هدنة مؤقتة فهذا سيسمح لها بإعادة بناء نفسها.

