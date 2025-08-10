نتنياهو يرد على تهديدات سموتريتش بإسقاط الحكومة: الثمن سيكون باهظا
رد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على تهديدات وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة قائلا: الثمن سيكون باهظا.
قدرة نتنياهو على قيادة الجيش نحو الحسم
وأمس، قال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر: إنه فقد الثقة في قدرة نتنياهو على قيادة الجيش نحو النصر.
وتابع سموتريتش: نتنياهو والمجلس المصغر استسلما للضعف وسمحا للعاطفة بالتغلب على العقل، وقررا خطوة عسكرية لا تهدف للحسم.
الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة
وأضاف: يجب الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة، ويجب أن تتخذ الحكومة قرار الحسم، مضيفا: دفعنا أثمانا باهظة لكننا حققنا الكثير من الإنجازات.
واختتم: إذا منحنا حماس هدنة مؤقتة فهذا سيسمح لها بإعادة بناء نفسها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا