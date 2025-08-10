سموتريتش وبن غفير يحذران نتنياهو من وقف الحرب بغزة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية سموتريتش قوله: لن أكون في الحكومة إذا توقفت الحرب.

سموتريتش وبن غفير يحذران نتنياهو من وقف الحرب

وأضاف سموتريتش: لا أضع إنذارا نهائيا لنتنياهو، فهذه ليست طريقتي لكن عليه تقديم أجوبة للجمهور.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: تحدثت مع نتنياهو عن خطة أكبر بكثير بشأن غزة ثم نبدأ بتشجيع الهجرة، مضيفا: يجب مراقبة نتنياهو، فقد انقلب بعد أن وعد بالحسم في غزة، والحل بيد سموتريتش.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن تصريحات نتنياهو محاولة مفضوحة لتبرئة كيانه وجيشه من جرائم الإبادة والتجويع الموثقة دوليا.



حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان

وأضافت حركة حماس، إن نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان رغم قتله العشرات منهم وانقلابه على اتفاقات التبادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.