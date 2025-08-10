الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سموتريتش وبن غفير يحذران نتنياهو من وقف الحرب بغزة

سموتريتش وبن غفير
سموتريتش وبن غفير

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية سموتريتش قوله: لن أكون في الحكومة إذا توقفت الحرب.

سموتريتش وبن غفير يحذران نتنياهو من وقف الحرب

وأضاف سموتريتش: لا أضع إنذارا نهائيا لنتنياهو، فهذه ليست طريقتي لكن عليه تقديم أجوبة للجمهور.
 

txt

نتنياهو يرد على تهديدات ‎سموتريتش بإسقاط الحكومة: الثمن سيكون باهظا

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: تحدثت مع نتنياهو عن خطة أكبر بكثير بشأن غزة ثم نبدأ بتشجيع الهجرة، مضيفا: يجب مراقبة نتنياهو، فقد انقلب بعد أن وعد بالحسم في غزة، والحل بيد سموتريتش.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن تصريحات نتنياهو محاولة مفضوحة لتبرئة كيانه وجيشه من جرائم الإبادة والتجويع الموثقة دوليا.


حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان

وأضافت حركة حماس، إن نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان رغم قتله العشرات منهم وانقلابه على اتفاقات التبادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموتريتش نتنياهو بن غفير

مواد متعلقة

هولندا تمنع الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير من دخول البلاد وتستدعي السفير الإسرائيلي

الأكثر قراءة

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

تصل لـ 46 مئوية، درجة الحرارة غدا الإثنين فى القاهرة والمحافظات

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مطروح

صفقة غاز إسرائيل؟!

احتجاز البلوجر شاكر 15 يوما بسجن النهضة

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

من قصص القرآن الكريم.. لقاء يوسف عليه السلام بإخوته.. العفو رغم الغدر

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن الإعارة الوظيفية وضوابط تقييم وترقيات الموظفين في القانون

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

أسعار السكر اليوم الأحد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. لقاء يوسف عليه السلام بإخوته.. العفو رغم الغدر

ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ الإفتاء توضح

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads