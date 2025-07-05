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دين ودنيا

لله درك يا ابن عباس، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ١٥ من محرم ١٤٤٧ هـ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٥م، بعنوان: "لله درك يا ابن عباس"

موضوع خطبة الجمعة القادمة 

وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بخطورة الفكر الضال وكيفية التصدي العلمي له، وبيان حكمة الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) في التعامل مع الخوارج بما أقامه الله فيه من علم غزير وحكمة بليغة، فأوجد بذلك سبيلًا في انتشال الأمة من هوة الشقاق والخلاف، وبيان سبل مواجهة الفكر المتشدد بالعلم الراسخ والفهم العميق والحوار الهادئ مع من اتبع الحوار سبيلًا.

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان: نعمة الصحة وضرورة الحفاظ عليها

عقدت وزارة الأوقاف،  (27) ندوة علمية كبرى تحت عنوان: "نعمة الصحة وضرورة الحفاظ عليها"، وذلك في إطار برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، الذي تنفذه الوزارة في المساجد الكبرى بجميع المديريات.

وجاءت الندوات هذا الأسبوع في سياق جهود وزارة الأوقاف لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وتعزيز الوعي بأهمية الصحة باعتبارها نعمة عظيمة ينبغي الحفاظ عليها، وذلك من خلال خطاب ديني وسطي مبسط يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

ويُعد "لقاء الجمعة للأطفال" أحد البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة لبناء وعي الأطفال علميًّا وشرعيًّا، وتحقيق التواصل المباشر معهم في المساجد الكبرى، بإشراف نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ هذه اللقاءات العلمية والتثقيفية أسبوعيًّا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ مستنير، يجمع بين القيم الدينية والانتماء الوطني.

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