لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي

أكد الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة النبأ، قدرة الله تعالى في خلقه، موضحا السبب وراء وصف المولى عز وجل الشمس بأنها سراج وهاج.

سورة النبأ الآية 13

قال تعالى: «وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا».

سورة النبأ الآية 13
سورة النبأ الآية 13

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 13 من سورة النبأ 

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله - سبحانه - ( وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ) نعمة أخرى من نعمه الدالة على قدرته، والمراد بالسراج الوهاج: الشمس، وصفت بكونها سراجا، لأنها كالمصباح في إضاءته لما حوله. ووصف السراج بأنه وهاج، مبالغة في شدة ضيائه ولمعانه، من الوهج - يفتح الواو والهاء - بمعنى شدة الضياء.

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟

وتابع الشيخ طنطاوي: والكلام على التشبيه البليغ، والمقصود منه تقريب صفة المشبه إلى الأذهان، وإلا فالشمس أعظم من كل سراج، أي: وأنشأنا وأوجدنا - بقدرتنا ومنتنا - في السماء، سراجا زاهرا مضيئا. هو الشمس المتوهجة من شدة حرارتها وضيائها، والتى تشرق على هذا الكون فتحول ظلامه إلى نور، بقدرته - تعالى.

الشمس
لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

