ترامب يكشف النسبة المحتملة لنجاح لقائه مع بوتين حول أوكرانيا

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قدر احتمالات نجاح اللقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بنحو 75%.

ترامب يقدر احتمالية نجاح اللقاء مع بوتين في ألاسكا بـ75%

وقال ترامب : "الأمر أشبه بلعبة شطرنج. هذا اللقاء يمهد الطريق للقاء ثان. لكن هناك احتمال بنسبة 25% ألا يحقق هذا اللقاء النجاح المطلوب".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه ينوي ترك المجال لروسيا وأوكرانيا لمناقشة أي اتفاق محتمل لتسوية النزاع بينهما.

لقاء بوتين وترامب في ألاسكا

وأضاف ترامب: "لن أتفاوض على الاتفاق، سأتركهما (روسيا وأوكرانيا) ليبرما الصفقة بينهما. لذا سنتصل بزيلينسكي إذا سارت القمة بشكل جيد. أما إذا فشلت، فلن أتصل بأحد وسأعود للبيت".

يذكر أن الكرملين والبيت الأبيض كانا قد أعلنا سابقا عن عقد القمة بين بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس.

وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ستبدأ القمة في القاعدة العسكرية إيلمندورف-ريتشاردسون عند الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيعقد الرئيسان أولًا اجتماعا ثنائيا ثم لقاءً موسعا مع الوفود.

