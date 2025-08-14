الخميس 14 أغسطس 2025
إحدى مصابات مطاردة طريق الواحات تكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث

مطاردة الواحات
مطاردة الواحات

كشفت إحدى الفتيات ضحايا واقعة مطاردة طريق الواحات، أن بداية الأحداث وقعت صباح أمس 13 أغسطس، في تمام السادسة والنصف، أثناء توجههن إلى أحد الكافيهات بالحي الأول، حيث تعرضن لمضايقات من قِبل ثلاثة شباب يستقلون سيارات.

وتابعت الفتاة: "بعد نحو نصف ساعة، غادرنا المكان في السابعة صباحًا، وأثناء سيرنا أعلى طريق الواحات، فوجئنا بالشباب الثلاثة يطاردوننا بسياراتهم".

وأضافت أن المتهمين واصلوا مضايقتهن، وطالبوهن بالنزول من السيارة والركوب معهم، إلا أن القلق والخوف سيطر على صديقتها التي كانت تقود السيارة، ما أدى في لحظات إلى اصطدامها بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

وأوضحت الفتاة أنها أصيبت بجرح في الجبهة وتمزقت ملابسها جراء الحادث، فيما تعرضت صديقتها لكدمات في الساق والجسد، مشيرة إلى أن هاتفها المحمول تمت سرقته أثناء نزولها من السيارة وقت وقوع الحادث. 

