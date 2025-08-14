الخميس 14 أغسطس 2025
الدفاع المدني بغزة: نحتاج 1000 شاحنة يوميا من المساعدات

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة

 أعلن الدفاع المدني في غزة، في بيان صادر اليوم الخميس، أن المساعدات الإنسانية  التي تدخل قطاع غزة غير كافية على الإطلاق.
 

المساعدات الإنسانية إلى غزة 

 وقال الدفاع المدني في غزة في بيانه: نحتاج إلى 1000 شاحنة يوميا من مختلف المساعدات وهناك 100 شاحنة تدخل يوميا معظمها إلى التجار ولا تلبي حاجة السوق.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش والشاباك اعتقلا عددا من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة بزعم شبهة "الإرهاب".

 حوادث في قطاع غزة

وذكرت الإذاعة في تقرير أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، وقعت عدة حوادث في قطاع غزة وبالقرب من حدود القطاع، وزعمت أنه تبين أن بعض سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية كانوا إرهابيين أو متورطين في أعمال إرهابية بطرق مختلفة"، مبينة أنه تم اعتقال عدد من السائقين وهم الآن يخضعون للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك).

وزعمت أنه "تم اعتقال سائق شاحنة مساعدات في منطقة كرم شالوم (معبر كرم أبو سالم)، والاشتباه قائم بأن ابنه شارك في اختطاف إسرائيليين في 7 أكتوبر"، مشيرة إلى أنه "تم اعتقال سائق شاحنة مساعدات آخر في نفس المنطقة، وهو متواجد في مكان لم يكن مسموحا له بالتواجد فيه، وقد صرح أمام قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي بأنه "ضل الطريق". وبعد التحقيق معه، تبين أنه ناشط في "الجبهة الشعبية" وقد أُفرج عنه في إحدى صفقات المختطفين خلال الحرب. وتم رصد سائق شاحنة مساعدات آخر على أنه ناشط في حركة حماس".

