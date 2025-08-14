الأهلي يعلن التعاقد مع نوران خالد لتدعيم فريق سيدات اليد

أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع اللاعبة نوران خالد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة سيدات اليد بالنادي خلال الفترة المقبلة، قادمة من نادي سبورتنج.

وأوضح أن نوران خالد وقعت على عقود الانضمام للنادي، لتمثيل فريق اليد سيدات بالموسم الجديد في مختلف البطولات المحلية والقارية.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع نوران جاء بناء على رؤية الجهاز الفني، بقيادة محمد عادل، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يتعاقد مع سهيلة خالد

أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع سهيلة خالد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن سهيلة وقعت على عقود الانضمام للأهلي، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيدها في قائمة الفريق.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع سهيلة جاء بناء على رؤية الجهاز الفني، وفي إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

