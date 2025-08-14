فيريرا يستقر على خط دفاع الزمالك أمام المقاولون بالدوري

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خط دفاع الفريق في المباراة القادمة أمام المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

خط دفاع الزمالك أمام المقاولون العرب

وعلمت فيتو أن يانيك فيريرا قرر عدم تغيير أي عنصر في خط دفاع الزمالك الذي بدأ أساسيا في مباراة سيراميكا كليوباترا، أمام المقاولون العرب.

ويشكل الرباعي: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، محمود بنتايك خط دفاع الزمالك أمام المقاولون العرب ومن خلفهم محمد صبحي كحارس مرمى.

الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا غاليا ومستحقا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على أرضية ملعب استاد هيئة قناة السويس.

سجل هدفي الزمالك كل من ناصر ماهر من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل محمد شحاتة الهدف الثاني من تصويبة ساقطة من قبل منتصف الملعب سكنت شباك محمد بسام المتقدم عن المرمى.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

