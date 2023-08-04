علاج آلام الظهر، طبيب مخ وأعصاب: 90 % من الإصابات علاجها بالأدوية

تحدث الإصابة بآلام الظهر نتيجة عدة أسباب منها السمنة والوزن الزائد وأمراض العمود الفقري والإصابة بأمراض مختلفة في الجسم تسبب آلام الظهر حيث يوجد له أسباب كثيرة.

نصائح للحماية من آلام الظهر

ووجه الدكتور أحمد صلاح كامل استاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح للحماية من آلام الظهر ومنها:

١- ضرورة الإعتماد علي الحياة الصحية

٢- ممارسة الرياضة بإنتظام



٣- الحرص على تقوية عضلات الظهر



٤- تجنب السمنة والحرص علي الوزن الطبيعي دون زيادة في الوزن

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٥- علاج الأمراض المسببه لآلام الظهر

٦- عدم حمل أى أوزان ثقيلة

٧- عدم العمل لفترات طويلة والضغط على الظهر

90 % من الحالات الإصابة بآلام الظهر يتم علاجها بالعلاج الدوائي

وأوضح أستاذ جراحة المخ والأعصاب أن أكثر من 90 % من الحالات الإصابة بآلام الظهر يتم علاجها بالعلاج الدوائي، مشيرا إلى وجود حالات تحتاج إلى حقن أو تردد حراري، كما أن حالات التزحزح في الفقرات أو الأورام أو الانزلاق الغضروفي يحتاج الى تدخل جراحي.

أسباب متعددة ومختلفة لآلام الظهر

كان الدكتور أحمد كامل استاذ جراحة المخ والأعصاب كشف عن وجود أسباب متعددة ومختلفة لآلام الظهر منها عدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة والعمل لساعات طويلة مع الانحناء للإمام طوال الوقت على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية.

وأوضح أن عدم ممارسة الرياضة له سلبيات على الجسم منها أنه يسبب ضعف في العضلات وكذلك ضعف في الأربطة ويساعد على حدوث هشاشة العظام.

آلام الظهر

وأشار إلى أن نقص فيتامين د والكالسيوم خاصة عند السيدات نتيجة عدم الخروج من المنزل وعدم تعرض الجلد باستمرار للشمس بالإضافة إلى حمل الأشياء الثقيلة بشكل خطأ يسبب تمزق في عضلات الظهر.



وأكد أستاذ المخ والأعصاب بأن العيوب الخلقية في فقرات العمود الفقري أو وجود تحدب في العمود الفقري من أسباب آلام الظهر.

وأشار إلى وجود عدد من الأمراض تسبب آلام الظهر منها أمراض الكلى ومشاكل عنق الرحم والشريان الأورطي والتهابات الظهر كلها أمراض تسبب آلاما في الظهر.

وأوضح أنه عندما يشكو المريض بوجود ألم في الظهر عند إجراء الأشعة يكتشف إصابته بحصوة على الكلى على سبيل المثال مؤكدا أن أي إصابات في العمود الفقري سواء جزع أو مزق تسبب آلام الظهر وكذلك مشاكل العمود الفقري وحدوث الانزلاق الغضروفي والتهاب المفاصل كما يوجد مرض التحام الفقرات أحد الأمراض المناعية يسبب آلام الظهر وكذلك الروماتويد الذي يهاجم المفاصل يسبب آلام في الظهر.

آلام الظهر

أسباب آلام الظهر شيوعا التهاب المفصل العجزي

أوضح أن السيدات الحوامل يتعرضن لآلام في الظهر نتيجة أن الحمل يسبب زيادة حجم الرحم ويسبب ضغط على العمود الفقري وزيادة إفراز هرمون ارتخاء الأربطة يسبب ألم الظهر.

وكشف أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر منهم أصحاب الوظائف المكتبية، وأصحاب المهن التي تحتاج لحمل أوزان ثقيلة منهم العمال.

أكد أن من ضمن الفئات الأكثر عرضة لآلام الظهر من لديهم عيوب خلقية في العمود الفقري، مؤكدا أن السيدات أكثر من الرجال في الإصابة بآلام الظهر.