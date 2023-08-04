الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

علاج آلام الظهر، طبيب مخ وأعصاب: 90 % من الإصابات علاجها بالأدوية

نصائح للحماية من
نصائح للحماية من آلام الظهر،فيتو

تحدث الإصابة بآلام الظهر نتيجة عدة أسباب منها السمنة والوزن الزائد وأمراض العمود الفقري والإصابة بأمراض مختلفة في الجسم تسبب آلام الظهر حيث يوجد له أسباب كثيرة.

 

نصائح للحماية من آلام الظهر

ووجه الدكتور أحمد صلاح كامل استاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح للحماية من آلام الظهر ومنها:

١- ضرورة الإعتماد علي الحياة الصحية

٢- ممارسة الرياضة بإنتظام 


٣- الحرص على تقوية عضلات الظهر 


٤- تجنب السمنة والحرص علي الوزن الطبيعي دون زيادة في الوزن

 

Advertisements

 

٥- علاج الأمراض المسببه لآلام الظهر

 

٦- عدم حمل أى  أوزان  ثقيلة

 

٧- عدم العمل لفترات طويلة والضغط على الظهر

 

90 % من الحالات الإصابة بآلام الظهر يتم علاجها بالعلاج الدوائي

وأوضح أستاذ جراحة المخ والأعصاب أن أكثر من 90 % من الحالات الإصابة بآلام الظهر يتم علاجها بالعلاج الدوائي، مشيرا إلى وجود حالات تحتاج إلى حقن أو تردد حراري، كما أن حالات التزحزح في الفقرات أو الأورام  أو الانزلاق الغضروفي يحتاج الى تدخل جراحي.

 

أسباب متعددة ومختلفة لآلام الظهر

كان الدكتور أحمد كامل استاذ جراحة المخ والأعصاب كشف عن وجود أسباب متعددة ومختلفة لآلام الظهر منها عدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة والعمل لساعات طويلة مع الانحناء للإمام طوال الوقت على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية.

 

وأوضح  أن عدم ممارسة الرياضة له سلبيات على الجسم منها أنه يسبب ضعف في العضلات وكذلك ضعف في الأربطة ويساعد على حدوث هشاشة العظام.

آلام الظهر 

وأشار إلى أن نقص فيتامين د والكالسيوم  خاصة عند السيدات نتيجة عدم الخروج من المنزل وعدم تعرض الجلد باستمرار للشمس بالإضافة إلى حمل الأشياء الثقيلة بشكل خطأ يسبب تمزق في عضلات الظهر.


وأكد أستاذ المخ والأعصاب بأن العيوب الخلقية في فقرات العمود الفقري أو وجود تحدب في العمود الفقري  من أسباب آلام الظهر.

 

وأشار إلى وجود عدد من الأمراض تسبب آلام الظهر منها أمراض الكلى ومشاكل عنق الرحم والشريان الأورطي والتهابات الظهر كلها أمراض تسبب آلاما في الظهر.

 

وأوضح أنه عندما يشكو المريض بوجود ألم في الظهر عند إجراء الأشعة يكتشف إصابته بحصوة على الكلى على سبيل المثال مؤكدا أن أي إصابات في العمود الفقري سواء جزع أو مزق تسبب آلام الظهر  وكذلك مشاكل العمود الفقري وحدوث الانزلاق الغضروفي والتهاب المفاصل  كما يوجد مرض التحام  الفقرات أحد الأمراض المناعية يسبب آلام الظهر وكذلك الروماتويد الذي يهاجم المفاصل يسبب آلام في الظهر.

آلام الظهر 

أسباب آلام الظهر شيوعا التهاب المفصل العجزي

أوضح أن السيدات الحوامل يتعرضن لآلام في الظهر نتيجة أن الحمل يسبب زيادة حجم الرحم ويسبب ضغط على العمود الفقري وزيادة إفراز هرمون ارتخاء الأربطة يسبب ألم الظهر.

 

وكشف  أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر منهم أصحاب الوظائف المكتبية، وأصحاب المهن التي تحتاج لحمل أوزان ثقيلة  منهم العمال.

 

أكد أن من ضمن الفئات الأكثر عرضة لآلام الظهر من لديهم عيوب خلقية في العمود الفقري، مؤكدا أن السيدات أكثر من الرجال في الإصابة بآلام الظهر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

امراض العمود الفقري جراحة المخ والاعصاب جامعة القاهرة نصائح للحماية من آلام الظهر ألام الظهر أسباب آلام الظهر أعراض آلام الظهر

مواد متعلقة

أعراض مرض السكر، الجوع المستمر والإرهاق مؤشرات للإصابة

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر

ما هو مرض الذهان، وأهم أعراضه وطرق العلاج

قرح الفراش مرض جلدي يصيب كبار السن، ونصائح مهمة للوقاية منه (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

سيروم طبيعي لزيادة طول الشعر وكثافته وعلاج جميع مشاكله

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

قتل الأمل، رئيس شعبة السيارات يتحدث عن نفق مظلم للقطاع بعد رفع سعر الفائدة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الأسد والعذراء والسرطان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية