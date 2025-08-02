زغلول صيام يكتب: هذا أفضل لاعب بتاريخ الكرة المصرية مع احترامي لصلاح والخطيب والعميد

لغة الأرقام دائما لا تكذب وأعتمد عليها في التفضيل بين الأندية واللاعبين، ودائما يثار جدل على أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية.. هل هو محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي أم المعلم حسن شحاتة أم العميد حسام حسن أو الصقر أحمد حسن أو الأسطورة عصام الحضري..

الأرقام عندي تقول لا هذا ولا ذاك.. وحسب الأرقام الموجودة عند الجميع فإن أحمد فتحي نجم الإسماعيلي والأهلي وشيفيلد الإنجليزي وبيراميدز السابق هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية متفوقا على جميع الأسماء التي ذكرتها من قبل..

نعم أرقام أحمد فتحي تفوق الجميع على كافة المستويات وترجح كفته على الجميع.. قد يكون محمد صلاح هو أفضل لاعب مصري احترف بالخارج، وقد يكون أبو تريكة معشوق الجماهير وصنع الأمجاد، وقد يكون حسام حسن عميد لاعبي العالم في وقت من الأوقات، وقد يكون عصام الحضري أعظم من وقف تحت الثلاث خشبات في مصر، ولكن تبقى أرقام أحمد فتحي تفوق الجميع..

أحمد فتحي المولود في 1984 حقق مسيرة حافلة بداية من الفوز ببطولة الأمم الأفريقية للشباب مع المعلم حسن شحاتة في بوركينا فاسو 2003 ومع الإسماعيلي فاز بالدوري، وحقق 21 بطولة مع الأهلي ما بين 10 دوري و4 دوري أبطال أفريقيا و3 سوبر مصري و2 سوبر افريقي..

أحمد فتحي كان المساهم الأكبر في فوز مصر بثلاث بطولات أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010.. ليس هذا فحسب ولكنه شارك في بطولة كأس القارات بجنوب افريقيا 2009.. أحمد فتحي اللاعب المصري الوحيد الذي شارك في مونديال وأولمبياد وحقق ثلاث بطولات أمم أفريقيا وهو سجل لا يملكه أي لاعب مصري..

إذا نظرنا لأبوتريكة مثلا ستجده فاز بالأمم الأفريقية وشارك في أولمبياد، ولكنه لم يشارك في أولمبياد… العميد حسام حسن فاز بالأمم الأفريقية أربع مرات وشارك في كأس عالم ولكنه لم يشارك في دورة أولمبية.. وبالقياس ستجد كل نجوم الكرة المصرية الدائرة عندهم ليست مكتملة ….

محمد صلاح أسطورة كرة القدم المصرية شارك في مونديال وأولمبياد ولكنه لم يحقق بطولة امم افريقيا مع المنتخب..

نعم لا أعرف مناسبة هذا الكلام ولكن أعتقد أن هذا النجم الخلوق الذي يشق اسمه في عالم التدريب واسمه غير متداول إعلاميا ولكني أعتبره رقم 1 في الكرة المصرية لعبا وخلقا.. نعم قد يكون نجما غير جماهيري ولكن أرقامه غير مسبوقة ومن الصعب تحقيقها الآن في الوقت الحالي.

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