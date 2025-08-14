الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإعدام لنجار قتل زوجته بالشرقية، وأسرتها: "الحكم برد نار قلبنا وهناخد العزاء"

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

صدّقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، على حكم إعدام نجار شنقًا؛ لإدانته بقتل زوجته والتنكيل بجثمانها عبر إشعال النيران فيها داخل مسكن الزوجية بمركز الزقازيق.

محاكمة قاتل شاب فاقوس أمام جنايات الزقازيق خلال ساعات

كواليس جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

ترجع  تفاصيل القضية رقم 7977 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2505 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى إحالة النيابة العامة للمتهم "أيمن ر. م."، 37 عامًا، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل زوجته "رحمة م." عمدًا دون سبق إصرار.

التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة 

وأوضحت التحقيقات التى أجرتها نيابة الشرقية أن المتهم انهال على زوجته ضربًا وطعنًا باستخدام سكين ومطرقة، قبل أن يشعل النيران في جسدها لإخفاء معالم جريمته، لكن جهات التحقيق كشفت ملابسات الواقعة وإحالته إلى المحاكمة، التي انتهت بقرار الإعدام شنقًا.

وبعد النطق بالحكم، عبّرت أسرة المجني عليها عن فرحتها قائلة: "الحكم رد نار قلبنا وهناخد العزاء"، مؤكدين أن العدالة أخذت مجراها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعدام نجار قاتل زوجته بالشرقية جنايات الزقازيق حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

القابضة للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، تعرف على المهن المطلوبة

ندوة بصندوق التنمية الثقافية حول مكافحة المخدرات والجريمة

إنقاذ مسنة من مضاعفات انسداد القولون الكاذب في مستشفى قنا العام

أمانة الأعلى للجامعات تحصل على شهادات المطابقة الدولية "الأيزو"

الليلة، افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الغرفة والفضاءات المغايرة بالإسكندرية

بـ220 شاحنة، الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ15 من زاد العزة إلى غزة

اتجاه في الزمالك لاستمرار ناصر منسي في الهجوم أمام المقاولون

مدرب الأهلي يقود شباب الرائد السعودي رسميا

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة اتهام تشكيل عصابي تتزعمه سارة خليفة بالاتجار بالمخدرات

القابضة للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، تعرف على المهن المطلوبة

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

قبل مواجهة الليلة، القيمة السوقية لـ بيراميدز 8 أضعاف الإسماعيلي

زغلول صيام يكتب: وهل يفهم موظفو وزارة الرياضة أكثر من رئيس محكمة ومستشار؟! عن تنس الطاولة ونادي الطيران أتحدث

لحظة إزالة أدوار مخالفة في عقارات بمنطقة اللبيني (فيديو)

خدمات

المزيد

تويوتا تطرح نماذج هجينة تمهيدا لوداع سيارات الوقود

تعرف على آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس

ارتفاع الأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads