الإعدام لنجار قتل زوجته بالشرقية، وأسرتها: "الحكم برد نار قلبنا وهناخد العزاء"

صدّقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، على حكم إعدام نجار شنقًا؛ لإدانته بقتل زوجته والتنكيل بجثمانها عبر إشعال النيران فيها داخل مسكن الزوجية بمركز الزقازيق.

كواليس جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

ترجع تفاصيل القضية رقم 7977 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2505 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى إحالة النيابة العامة للمتهم "أيمن ر. م."، 37 عامًا، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل زوجته "رحمة م." عمدًا دون سبق إصرار.

التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة

وأوضحت التحقيقات التى أجرتها نيابة الشرقية أن المتهم انهال على زوجته ضربًا وطعنًا باستخدام سكين ومطرقة، قبل أن يشعل النيران في جسدها لإخفاء معالم جريمته، لكن جهات التحقيق كشفت ملابسات الواقعة وإحالته إلى المحاكمة، التي انتهت بقرار الإعدام شنقًا.

وبعد النطق بالحكم، عبّرت أسرة المجني عليها عن فرحتها قائلة: "الحكم رد نار قلبنا وهناخد العزاء"، مؤكدين أن العدالة أخذت مجراها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.