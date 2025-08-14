الخميس 14 أغسطس 2025
السوبر الأوروبي، توتنهام يرافق أرسنال وإنتر ودورتموند في قائمة سلبية

توتنهام
توتنهام

السوبر الأوروبي، أصبح توتنهام الفريق رقم 16 الذي فشل في التتويج بالسوبر الأوروبي بعد بلوغه النهائي للمرة الأولى.

وخسر توتنهام بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان 4-3 في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025 بعد انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.

وتضم قائمة الأندية التي خسرت نهائي كأس السوبر الأوروبي وفشلت في إضافة البطولة لخزائنها كلا من أرسنال وانتر ميلان ودورتموند وأخيرا توتنهام.

وجاءت قائمة الأندية التي خسرت النهائي وفشلت بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخها كالتالي:

هامبورج  مرتين عامي (1977، 1983)
آيندهوفن  مرة واحدة عام (1988)
سامبدوريا  مرة واحدة عام (1990)
النجم الأحمر بلجراد  مرة واحدة عام (1991)
فيردر بريمن  مرة واحدة عام (1992)
أرسنال  مرة واحدة عام (1994)
ريال سرقسطة  مرة واحدة عام (1995)
بوروسيا دورتموند  مرة واحدة عام (1997)
فينورد  مرة واحدة عام (2002)
سيسكا موسكو  مرة واحدة عام (2005)
شاختار دونيتسك  مرة واحدة عام (2009)
إنتر ميلان  مرة واحدة عام (2010)
فياريال  مرة واحدة عام (2021)
آينتراخت فرانكفورت  مرة واحدة عام (2022)
أتالانتا  مرة واحدة عام (2024)
توتنهام مرة واحدة عام (2025)

