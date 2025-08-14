السوبر الأوروبي، توتنهام يرافق أرسنال وإنتر ودورتموند في قائمة سلبية

السوبر الأوروبي، أصبح توتنهام الفريق رقم 16 الذي فشل في التتويج بالسوبر الأوروبي بعد بلوغه النهائي للمرة الأولى.

وخسر توتنهام بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان 4-3 في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025 بعد انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.

وتضم قائمة الأندية التي خسرت نهائي كأس السوبر الأوروبي وفشلت في إضافة البطولة لخزائنها كلا من أرسنال وانتر ميلان ودورتموند وأخيرا توتنهام.

وجاءت قائمة الأندية التي خسرت النهائي وفشلت بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخها كالتالي:

هامبورج مرتين عامي (1977، 1983)

آيندهوفن مرة واحدة عام (1988)

سامبدوريا مرة واحدة عام (1990)

النجم الأحمر بلجراد مرة واحدة عام (1991)

فيردر بريمن مرة واحدة عام (1992)

أرسنال مرة واحدة عام (1994)

ريال سرقسطة مرة واحدة عام (1995)

بوروسيا دورتموند مرة واحدة عام (1997)

فينورد مرة واحدة عام (2002)

سيسكا موسكو مرة واحدة عام (2005)

شاختار دونيتسك مرة واحدة عام (2009)

إنتر ميلان مرة واحدة عام (2010)

فياريال مرة واحدة عام (2021)

آينتراخت فرانكفورت مرة واحدة عام (2022)

أتالانتا مرة واحدة عام (2024)

توتنهام مرة واحدة عام (2025)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.