الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

بسبب الموجة الحارة، السكك الحديدية تخفض من سرعة قطاراتها

أعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تخفيض سرعة القطارات بسبب حالة الطقس.

وقالت السكك الحديدية فى بيان لها: إن القرار يأتي تزامنا مع الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تطبيق تخفيض مؤقت لسرعات القطارات على معظم خطوط التشغيل خاصة في الوجه القبلي، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة جمهور الركاب والمعدات، واتساقًا مع أعلى معايير الأمان المتبعة في مثل هذه الظروف.

ويأتي هذا الإجراء كخطوة احترازية واستباقية لتفادي أي تأثيرات سلبية محتملة قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة على سلامة القضبان أو كفاءة التشغيل، على أن تعود السرعات إلى معدلاتها الطبيعية فور تحسن درجات الحرارة وبلوغ مستويات التشغيل الطبيعية.

وتتابع الهيئة من خلال غرف العمليات المركزية وفرق التدخل الميدانية، إجراءات التشغيل والسلامة بكافة القطاعات وخاصة على خطوط الوجه القبلي التي تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة بدرجة أكبر.

وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات تسير وفق جدولها المقرر على جميع الخطوط بالوجهين البحري والقبلي، دون أي تعطيل جوهري في التشغيل حتى الآن.

وتتقدم الهيئة باعتذارها للركاب عن أي تأخير قد ينجم عن هذه الظروف، مؤكدة أن سلامة الركاب ومرافق التشغيل ستظل دائمًا على رأس أولوياتها.

