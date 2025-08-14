الخميس 14 أغسطس 2025
قرار من ريبيرو بشأن حراسة مرمى الأهلي أمام فاركو

الشناوي وشوبير
الشناوي وشوبير

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأجيل إعلان حارس مرمى الأهلي أمام فاركو، إلى محاضرة الفريق الفنية الأخيرة غدا قبل التوجه إلى ملعب المباراة، كما حدث أمام مودرن سبورت السبت الماضي في افتتاح بطولة الدوري. 

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها غدا  ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء غد الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

كشف حساب ريبيرو مع الأهلي

خاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 10 مواجهات منها 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية.

 

نتائج الأهلي في المباريات الودية

ومع خوسيه ريبيرو لعب الأهلي 10 مواجهات بين الرسمي والودي، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 12 هدفا فقط.

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

