الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار في أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلى

الأرز، فيتو
الأرز، فيتو

شهدت  أسعار الأرز، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وهذا بالتزامن مع إعلان الحكومة متمثلة فى وزارة التموين، عن مبادرة لخفض الأسعار بنسبة 20%، بهدف ضبط السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ويعد الأرز من السلع التى تم طرحها فى مبادرة  تخفيض الأسعار، كما يُعد الأرز من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في البيوت المصرية والعربية.

وتستعرض فيتو من خلال السطور التالية سعر الأرز بالسوق المحلي:

سعر كيلو الأرز اليوم  في المبادرة

كيلو الأرز داخل المبادرة بلغ سعره 28.5 جنيه بدلًا من 30 جنيهًا.

الأرز الأبيض البلدي.. عريض الحبة (كسر 3%)

 وشهدت  أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، استقرارًا، حيث سجل سعر الطن نحو 25000 جنيه للطن.

الأرز الأبيض البلدي.. رفيع الحبة (كسر 5%)

واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، لتبلغ 21،000 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير عريض الحبة

وسجلت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" ثباتًا واضحًا في الأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن نحو:16،000 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة

وشهدت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" أيضًا استقرارًا ليسجل 14،000 جنيه للطن. 

الأرز بالسوق المحلي أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة الأرز سعر كيلو الأرز الأرز الأبيض البلدي

