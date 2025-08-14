الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رسلان نائبًا للأمين العام وأمين التنظيم المركزي بالجبهة الوطنية

حزب الجبهة، فيتو
حزب الجبهة، فيتو

قرر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بناء على ما عرضه السيد القصير الأمين العام  للحزب، باختيار أحمد عبد الواحد رسلان نائبا للأمين العام، بالإضافة إلى كونه أمين أمانة  التنظيم المركزى للحزب.

الأحزاب السياسية

وجاء هذا القرار فى ضوء قواعد وضوابط  اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

حزب الجبهة الوطنية

وحصد حزب الجبهة الوطنية 21 مقعدا في مجلس الشيوخ (9 فردي + 12 قائمة)، بينما يخوض الإعادة على مقعد وحيد، بالإضافة إلى التعيينات التي سيقوم بها رئيس الجمهورية، والذي له الحق في تعيين ثلث أعضاء المجلس بواقع 100 عضو.

وجاءت حصيلة الحزب في المقاعد الفردية على النحو التالي:

القليوبية مقعد، الدقهلية مقعد، المنوفية مقعد، الغربية مقعد، الجيزة مقعد، الفيوم مقعد، أسيوط مقعد، الإسكندرية مقعد، البحيرة مقعد، بالاضافة إلى الـ 12 عضوا فى القائمة الوطنية من أجل مصر. 

وتقدم حزب الجبهة الوطنية بخالص الشكر والتقدير إلى الشعب المصري العظيم على ثقته الغالية التي منحها لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأوضح الحزب في بيان له، أن هذه الثقة تمثل مسئولية كبرى ودافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد من أجل خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه، مؤكدا التزامه الكامل بالشفافية واحترام إرادة الناخبين، والعمل بكل إخلاص تحت راية مصر وقيادتها السياسية الحكيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعضاء المجلس الأحزاب السياسية الجبهة الوطنية القائمه الوطنية المقاعد الفرديه انتخابات مجلس الشيوخ 202 رئيس حزب الجبهة الوطنية

مواد متعلقة

9 فردي و12 قائمة..حزب الجبهة الوطنية يحصد 21 مقعدا في انتخابات الشيوخ 2025

الجبهة الديمقراطية: قرار نتنياهو وترحيب ترامب باجتياح غزة تحد سافر

غرفة عمليات "الجبهة الوطنية" تعلق علي حجم المشاركة في انتخابات الشيوخ

الأكثر قراءة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

قبل زيادتها في سبتمبر، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

بسبب الموجة الحارة، السكك الحديدية تخفض من سرعة قطاراتها

خدمات

المزيد

استقرار في أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلى

آخر تطورات أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads