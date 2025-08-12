الثلاثاء 12 أغسطس 2025
سياسة

9 فردي و12 قائمة..حزب الجبهة الوطنية يحصد 21 مقعدا في انتخابات الشيوخ 2025

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية

حصد حزب الجبهة الوطنية 21 مقعدا في مجلس الشيوخ (9 فردي + 12 قائمة)، بينما يخوض الإعادة على مقعد وحيد، بالإضافة إلى التعيينات التي سيقوم بها رئيس الجمهورية، والذي له الحق في تعيين ثلث أعضاء المجلس بواقع 100 عضو.

وجاءت حصيلة الحزب في المقاعد الفردية على النحو الآتي 

 القليوبية مقعد، الدقهلية مقعد، المنوفية مقعد، الغربية مقعد، الجيزة مقعد، الفيوم مقعد، أسيوط مقعد، الإسكندرية مقعد، البحيرة مقعد، بالاضافة إلى الـ 12 عضوا فى القائمة الوطنية من أجل مصر. 

وتقدم حزب الجبهة الوطنية بخالص الشكر والتقدير إلى الشعب المصري العظيم على ثقته الغالية التي منحها لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأوضح الحزب في بيان له  أن هذه الثقة تمثل مسئولية كبرى ودافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد من أجل خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه، مؤكدا التزامه الكامل بالشفافية، واحترام إرادة الناخبين، والعمل بكل إخلاص تحت راية مصر وقيادتها السياسية الحكيمة.


 

