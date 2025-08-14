التخطيط والقومي للحوكمة يتابعان المراحل النهائية لإنشاء مركز خدمات مصر بالجيزة

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمشاركة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، المراحل النهائية من إنشاء مركز خدمات مصر بالجيزة، والوقوف على الموقف الحالي لإنشاء المركز.

إنشاء مركز خدمات مصر بالجيزة

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أكدت أن مراكز خدمات مصر تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

كما أوضحت المشاط، أن مشروع "خدمات مصر" يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقارى، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردى والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتامينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعى وتمت إضافة خدمات الدفع الالكترونى مما يحقق الشمول المالى من خلال دفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات.

تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى

وأكدت نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من 90% من الأعمال، مشيرةً إلى أن المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة، بما ييسر على المواطنين الحصول على خدماتهم بسهولة ويوفر الوقت والجهد من خلال مكان واحد يضم جميع الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المختلفة في أماكن متفرقة.

وأوضحت أن المركز سيضم خدمات الشهر العقاري والسجل المدني والمرور (تجديد وفحص الرخص، واستخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة الشخصية) إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي تلبّي احتياجات المواطنين تحت سقف واحد.

وكانت الجولة التفقدية بحضور العميد محمد عبد العظيم، مدير مشروعات البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.