الخميس 31 يوليو 2025
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دورة تدريبية عن نظم التخطيط لإدارة الأزمات في كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة

عميد الكلية والدكتور
عميد الكلية والدكتور أحمد توفيق أثناء افتتاح الدورة، فيتو
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بهدف نشر ثقافة إدارة الأزمات  فى المجتمع، نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة دورة تدريبية مجانية على مدار يومين بعنوان "نظم التخطيط لإدارة الأزمات"، شهدت حضورًا مكثفًا من الدارسين والمهتمين بعلم إدارة الأزمات. 
 أستاذ إدارة الأزمات والمخاطر اللواء الدكتور أحمد توفيق  ألقى المحاضرات التى شملت مفاهيم إدارة الأزمات والتخطيط الإستراتيجى ونظم السيناريوهات. عقدت الدورة تحت إشراف الدكتور محمد عبدالحميد رئيس وحدة ضمان الجودة بالكلية وبرعاية الدكتور عصام أمين عميد الكلية.

يذكر أن علم إدارة الأزمات والمخاطر هو مجال أكاديمي وإداري يركز على دراسة كيفية الاستعداد والاستجابة للأحداث غير المتوقعة أو الكوارث التي تهدد الكيانات، مثل: المؤسسات أو المجتمعات، وهو يهدف إلى تطوير إستراتيجيات وخطط فعالة لتقليل الأضرار الناجمة عن الأزمات، وضمان استمرارية العمليات، وحماية الأفراد والممتلكات.

 

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ثقافة إدارة الأزمات التخطيط الاستراتيجي حماية الأفراد والممتلكات

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