بعد تعرضه لحادث طعن، وزير الأوقاف يطمئن على إمام مسجد بقنا

أجرى وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًا بالشيخ ممدوح محمود حسين، الإمام بمديرية أوقاف قنا، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث طعن، حيث أكد له متابعته لحالته أولًا بأول، ووجه بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة له حتى تماثله للشفاء التام، متمنيًا له الصحة والسلامة.

بعد تعرضه لحادث طعن وزير الأوقاف يطمئن على الشيخ ممدوح محمود حسين

كما شدد وزير الأوقاف على تقدير الوزارة لجهود الأئمة في أداء رسالتهم الدعوية مؤكدًا أن سلامتهم وأمنهم أولوية قصوى، وموجهًا باتخاذ جميع الإجراءات الداعمة لحمايتهم أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة بيوت الله ونشر القيم السمحة.

