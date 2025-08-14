الخميس 14 أغسطس 2025
وزير العمل يسلم بطاقات بنكية لعمال مصريين من مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية

سَلًمَ وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر "الوزارة"،البطاقات البنكية الخاصة بمستحقي المعاشات التقاعدية العراقية، من العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش، بعد تأدية عملهم بالقطاع الخاص في دولة العراق، والذين نشرت "الوزارة" أسماؤهم الأسبوع الماضي للحضور لاستلام مستحقاتهم المالية.

وبحسب بيان رسمي يتزامن تسليم هذه المستحقات مع اجتماع اللجنة الفنية بين وزارتي العمل في مصر والعراق، والمنعقدة في بالقاهرة خلال الفترة من 12-8-2025 وحتى 16-8-2025، وفي إطار جهود وزارة العمل المصرية في رعاية وحماية العمالة الوطنية بالخارج.

وقال البيان أنه بالتنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل العراقية، فقد تم تدقيق المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين، تمهيدًا لصرفها لمستحقي المعاش التقاعدي من "الدائرة"، كما تم التنسيق مع شركة "كي كارد" العراقية لاتخاذ ما يلزم لاستخراج البطاقات البنكية لهم.

كما يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير جبران للإدارة العامة للتمثيل الخارجي، التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ورئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق عمرو رضا..

