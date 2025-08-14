الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتجاه في الزمالك لاستمرار ناصر منسي في الهجوم أمام المقاولون

ناصر منسي
ناصر منسي

كشف مصدر بالزمالك عن وجود اتجاه قوي داخل الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا للاعتماد على ناصر منسي في قيادة خط هجوم الفريق خلال مباراة المقاولون العرب، المقررة يوم السبت المقبل بالدوري.

ويأتي ذلك بعد الأداء الجيد الذي قدمه اللاعب مؤخرًا في التدريبات، بالإضافة إلى قناعة الجهاز الفني بإمكانياته وقدرته على صنع الفارق في اللقاء المرتقب.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه الهام أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

بطولة الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

