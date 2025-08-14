الخميس 14 أغسطس 2025
رياضة

لشعوره بالإرهاق في التدريبات، فيريرا يطلب تقريرًا فنيا عن بنتايك

محمود بنتايك
محمود بنتايك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن أن المدير الفني يانيك فيريرا، طلب تقريرًا طبيًا وفنيًا مفصلًا عن حالة محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق، بعد شعوره بإرهاق بدني خلال التدريبات الأخيرة.

يأتي هذا الطلب في إطار حرص فيريرا على تجهيز جميع اللاعبين بدنيًا بشكل مثالي قبل المواجهات القادمة، وتحديد مدى قدرة بنتايك على اللحاق بالمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه الهام أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

بطولة الدوري المصري الممتاز

تنطلق غدا الخميس منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

