ضبط 276 عاملا أجنبيا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت وزارة العمل في بيان لها، اليوم الخميس، عن ضبط 276 عاملا أجنبيا بدون ترخيص داخل شركات بمحافظة البحر الأحمر، في حملة تفتيشية بالمحافظة خلال الفترات القليلة الماضية.

وجرى تحرير محاضر ومخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب القانون.

يأتي ذلك في إطار خطة تفتيشية مكثفة وجه بها وزير العمل محمد جبران، عن طريق وحدة متخصصة جرى تشكيلها، للتفتيش على عمل الأجانب في كل المحافظات>

وكان “جبران” قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية، ووجه رسالة واضحة لكل الشركات والعمالة الوافدة بضرورة التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل لتقنين الأوضاع فورًا، موضحا أن الوزارة بصدد تطبيق إجراءات حاسمة لضبط وتنظيم سوق العمل.

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