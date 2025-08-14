الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوبر الاوروبي كاس السوبر الاوروبي ريال مدريد برشلونة ميلان ليفربول تشيلسي مانشستر سيتي باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

دقة تمريراته حسمت اللقاء، من رجل مباراة سان جيرمان وتوتنهام بكأس السوبر الاوروبي؟

سابقة تاريخية، أطفال فلسطين يسلمون ميداليات كأس السوبر الأوروبي

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي (فيديو)

سيناريو خيالي، باريس سان جيرمان يهزم توتنهام ويتوج بطلا لكأس السوبر الأوروبي

ريمونتادا مكتملة، تعادل قاتل بين باريس وتوتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي

الأكثر قراءة

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

هاجم النظام على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

أسوان تسجل 49 درجة، الأرصاد الجوية: صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق إسكندرية مطروح

أسر فتيات حادث مطاردة طريق الواحات ترفض محاولات التصالح

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق قوي من عالم أزهري على حادث مطاردة طريق الواحات

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads