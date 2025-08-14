أداء مالي وتشغيلي قوي للمصرية للاتصالات في النصف الأول من 2025

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وتشمل أهم مؤشرات نتائج النصف الأول من عام 2025 للمصرية للاتصالات.

أهم مؤشرات النتائج

• حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموًا قدره 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، محققًا مبلغ 50,6 مليار جنيه مصري، مدفوعًا بالنمو في إيرادات خدمات البيانات البالغ 47%، والزيادة الملحوظة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي حققت نسبة نمو قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 12% و8% و6% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق بمبلغ 22,1 مليار جنيه مصري بهامش ربح قدره 44%.

حقق صافي الربح بعد الضرائب (بعد تحييد أثر أرباح وخسائر فروق العملة) نموًا ليسجل مبلغ 10,3 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهامش ربح قدره 20%. مقابل 18% هامش ربح في النصف الأول من عام 2024.

بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4,8 مليار جنيه مصري (بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 14,4 مليار جنيه مصري بانخفاض قدره 47% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

شهدت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي تحسنًا لتحقق 1,6 مرة مقارنة بـ 2,4 مرة خلال النصف الأول من عام 2024، وبلغت التدفقات النقدية الحرة 8,1 مليار جنيه مصري، محققة نسبة تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 36%.

من جانبه أكد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، على نتائج أعمال النصف الأول من عام 2025، معبرا عن فخره بإعلان المصرية للاتصالات عن نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات لفترة جديدة.

وقال: “حققنا خلال هذه الفترة نموًا استثنائيًا وتقدمًا في الأداء التشغيلي، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة نمو قدرها 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى مبلغ 50,6 مليار جنيه مصري، مدعومًا بالزيادة الملحوظة في إيرادات خدمات البيانات البالغة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والإيرادات القوية من خدمات المكالمات الدولية الواردة”.

وتابع: “كما استمرت قاعدة عملائنا في التوسع والنمو عبر كافة الخدمات المقدمة بما يعكس قوة ونجاح خدماتنا المقدمة وثقة عملائنا الراسخة بها، إن إطلاق خدمات الجيل الخامس هذا الربع يعزز تجربة العملاء ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار الرقمي، مما يدفع عجلة النمو ويحقق قيمة مستدامة لمساهمينا”.

وقال أيضا: “إن التزامنا بالتركيز على الكفاءة التشغيلية قد أسفر عن نمو قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققًا مبلغ 22,1 مليار جنيه مصري، بهامش ربح متميز قدره 44%”.

الاستثمار فى البنية التحتية

وحول الاستثمار في البنية التحتية، قال نصر: "نتطلع الى المستقبل حيث سنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية القوية لشبكة الاتصالات، مع الحفاظ على تركيزنا على التميز المالي والتشغيلي. حيث لا تزال أولوياتنا تتمثل في تعزيز أنشطتنا الرئيسية، وتحقيق ربحية مستدامة، وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، وأنا على ثقة بأن فريقنا الموهوب ونموذج أعمالنا المرن سيمكناننا من مواجهة تحديات المستقبل واغتنام الفرص الجديدة في ظل البيئة الرقمية سريعة التطور”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.