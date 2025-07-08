أبطال أدوا واجبهم حتى اللحظات الأخيرة، المصرية للاتصالات تنعي شهداء حريق سنترال رمسيس

نعت الشركة المصرية للاتصالات أبناءها الذين استشهدوا في حريق سنترال رمسيس الذي اندلع أمس.

وقالت الشركة فى بيان النعي: “بقلوب يعتصرها الألم، تنعي الشركة المصرية للاتصالات أبناءها الذين استشهدوا جراء حريق سنترال رمسيس بالأمس”.

الإخلاص في العمل

وأضاف البيان: “يتقدم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرهم وذويهم ومحبيهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، فقد جسد هؤلاء الأبطال أسمى معاني النبل والمسئولية والإخلاص في العمل، وظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة”.



وجهت إدارة الشركة المصرية للتصالات بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر الضحايا وفاء لما قدموه وتقديرا لتضحياتهم، وحرصا من الشركة على الوقوف بجانب عائلاتهم في هذه اللحظات الأليمة.

دعم كامل للمصابين

كذلك وجهت إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتقديم الدعم الكامل للزملاء المصابين الذين تم نقلهم للمستشفيات بالأمس لضمان حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة متمنية لهم الشفاء العاجل.

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