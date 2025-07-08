التفاصيل الكاملة لإخماد حريق سنترال رمسيس.. الحريق أسفر عن وفاة 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات.. والأدلة الجنائية ترفع البصمات.. ومواصلة أعمال التبريد (فيديو وصور)

تواصل قوات الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد لمبنى سنترال رمسيس الذي تعرض للاحتراق وسط تصاعد الأدخنة، كما أغلقت الأجهزة الأمنية نزلات كوبري أكتوبر المؤدية إلى شارع رمسيس، والقريبة من مبنى السنترال.

الاستعانة بشركات متخصصة

واستعانت قوات الحماية المدنية القائمة على إطفاء حريق سنترال رمسيس بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر، وذلك بعد حدوث انفجارات في أجهزة التكييف داخل المبنى، في محاولة للسيطرة على الموقف قبل تفاقمه.

أفادت التحقيقات الأولية، في حريق سنترال رمسيس، بأن الخسائر البشرية بلغت 4 حالات وفاة، بالإضافة إلى إصابة 40 مصابًا آخرين أغلبهم بحالات اختناق، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.



ضحايا حريق سنترال رمسيس

وأسفر الحريق الذي اندلع داخل سنترال رمسيس عن مصرع 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث.

وضمت قائمة الضحايا كلا من: وائل مرزوق من نيابة الموارد البشرية، إلى جانب المهندسين أحمد رجب، ومحمد طلعت، وأحمد مصطفى من نيابة الشئون الفنية بالشركة.

المصرية للاتصالات تنعي أبناءها

نعت الشركة المصرية للاتصالات أبناءها الذين استشهدوا في حريق سنترال رمسيس الذي اندلع أمس.

وقالت الشركة فى بيان النعي: “بقلوب يعتصرها الألم، تنعي الشركة المصرية للاتصالات أبناءها الذين استشهدوا جراء حريق سنترال رمسيس بالأمس”.

وأضاف البيان: “يتقدم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرهم وذويهم ومحبيهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، فقد جسد هؤلاء الأبطال أسمى معاني النبل والمسئولية والإخلاص في العمل، وظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة”.

ووجهت إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر الضحايا وفاء لما قدموه وتقديرا لتضحياتهم، وحرصا من الشركة على الوقوف بجانب عائلاتهم في هذه اللحظات الأليمة.

ودفع رجال الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخدمات مرورية على كوبرى 6 أكتوبر لمكافحة ألسنة اللهب الجديدة.

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على الوضع، باستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا محكمًا بمحيط الموقع، وسط استمرار تحويلات مرورية لتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

الأدلة الجنائية ترفع البصمات

من جانبها، أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بانتداب رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من محيط سنترال رمسيس بعد اندلاع الحريق فيه وبيان أسباب الحريق، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما شكلت لجنة هندسية لمعاينته ومعاينة العقارات المجاورة لكشف الأضرار التي نجمت عن الحريق وتقدير حجمها.

وكان الحريق قد اندلع عصر أمس، وأسفر عن وفيات وإصابة عدد كبير من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

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