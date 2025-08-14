موعد مباراة الاتحاد ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستقبل فريق الاتحاد السكندري فريق مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت والقناة الناقلة

ويلتقي فريق الاتحاد السكندري نظيره مودرن سبورت في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE ".

وتذاع مباراة الاتحاد ومودرن عبر قناة أون تايم سبورت 1.

مباراة الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت

يسعى فريق الاتحاد ومودرن سبورت إلى تعويض خسارته أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، بينما تعادل مودرن سبورت مع الأهلي بهدفين لمثلهما في نفس الجولة.

ويحتل فريق الاتحاد المركز التاسع عشر في ترتيب دورى nile بدون نقاط بعد الهزيمة فى أول مباراة وسجل لاعبوه هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد نقطة من التعادل في أول مباراة مسجلا هدفين واستقبلت شباكه هدفين.

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

