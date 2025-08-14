تداول 39 ألف طن، حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن وتم تداول 39000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 800 شاحنة و213 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 424 شاحنة و154 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 35000 طن بضائع، 376 شاحنة و59 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ALcudia Express والحرية 2 بينما تغادر السفينة Bos Boutros وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينة Belagos Express، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين ALcudia Express والحرية 2.

وشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و268 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2200 راكب.

