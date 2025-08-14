الخميس 14 أغسطس 2025
رياضة

لحسم موقفه من مباراة فاركو، خضوع مدافع النادي الأهلي للفحص الطبي

الأهلي
الأهلي

يخضع اللاعب ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، لفحص طبي اليوم الخميس، قبل انطلاق مران الفريق لحسم موقفه بشأن التواجد من عدمه في حسابات الجهاز الفني بعد أن غادر اللاعب مران أمس متأثرا بآلام في العضلة الخلفية. 

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكرا مغلقا، استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها غدا الجمعة، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء غد الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

كشف حساب ريبيرو مع الأهلي

خاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 10 مواجهات منها 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية.

نتائج الأهلي في المباريات الودية

ومع خوسيه ريبيرو لعب الأهلي 10 مواجهات بين الرسمي والودي، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 12 هدفا فقط.

الأهلي ياسر إبراهيم اخبار الأهلي

