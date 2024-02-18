الأحد 18 فبراير 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل كفتة داود باشا، بكل أسرارها وخطواتها زي زمان

كفتة داود باشا، فيتو
كفتة داود باشا، فيتو

طريقة عمل كفتة داود باشا، من طرق الكفتة التي لها عشاقها، وتعود أصول كفتة داود باشا إلى بلاد تركيا، وهي من الأكلات التي يمكنك تحضيرها سريعًا، كما أنها غير مكلفة، فبنصف كيلو لحم مفروم يمكنك عمل وجبة لأسرتك مع الأرز الأبيض.


طريقة عمل كفتة داود باشا

وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة عمل كفتة داود باشا، بكل أسرارها وخطواتها، التي تساعدك على اتقان عملها، ومن أول مرة.

 

مكونات كفتة داود باشا:
500 جرام لحم مفروم
بصلة مفرومة ناعم
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة بهار لحم
ملعقة كبيرة زعتر طازج
3 ملعقة كبيرة بقسماط
ملح وفلفل

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مقادير الصوص الأحمر:
3 طماطمات
3 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1\2 كوب ماء
مكعب مرقة
2 فص ثوم مفروم ناعم
ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار
ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار
ملح وفلفل

 

طريقة عمل كفتة داود باشا:

بوعاء نضع اللحم والبهارات والبصل والزعتر، ونمزج جيدًا حتى يتجانس الخليط، ثم نضع البقسماط أخر خطوة ونقلب جيدًا، حيث يعمل البقسماط على تماسك اللحم أثناء القلي، ثم نشكل اللحم لكرات متساوية الحجم.
بطاسة القلي نضع 4 ملاعق كبيرة من الزيت، ثم نقلي كرات الكفتة حتى 3\4 طهي، وتترك جانبا بنفس طاسة القلي.
نضع الثوم ثم نضع معجون الطماطم، ويقلب قليلا، لحين تحضير صوص الطماطم، عن طريق خفق ثمرات الطماطم مع مقدار الماء.
بعد خفق الطماطم توضع مباشرة مع الثوم والمعجون، ونقلب قليلا ويترك لتطهى قليلا حوالى 5 دقائق، ثم نضع الكفتة التي تم تحضيرها مسبقا، والفلفل الحار، ويترك على نار متوسطة، إلى أن تطهى جيدًا لمدة 15 دقيقة.
وتقدم الكفتة مع الأرز الأبيض.

 

طريقة عمل كفتة الأرز

كفتة الأرز

وتقدم الشيف داليا أيضًا، طريقة عمل كفتة الأرز، وهي من الطرق المصرية الشهيرة في عمل الكفتة.

المكونات:
٥٠٠ جرام لحم بقري مفروم
بصلة مكعبات
كوب البقدونس مفروم
كوب أرز مطحون
ملعقة كبيرة بهارات لحم
٣ فص ثوم مفروم ناعم
٢ ثمرة بطاطس مكعبات
ملح وفلفل

 

لتحضير صوص الطماطم:

٤ حبات طماطم مقطعة مكعبات
ملعقة كبيرة صلصة
٢ كوب ماء
مكعب مرقة
ملح وفلفل

 

الطريقة:-

نبدأ بضرب الطماطم مع الماء في الخلاطن ثم نشوح الثوم المفروم في زيت على النار حتى يشقر، ثم نضيف الطماطم وملعقة صلصة، ونتركهم حتى تتسبك.
نضع في محضرة الطعام اللحم والبصل والبقدونس والثوم والملح والفلفل والبهار، وكوب أرز مطحون، ويخلط المزيج حتى التجانس.
نشكل الكفتة كرات متوسطة، ثم تقلى في زيت غزير وساخن حتى النضج.
عند بدأ غليان صوص الطماطم، توضع البطاطس المقطعة، ثم الكفتة المقلية، وتترك حتى تمام النضج، وتقدم مع الأرز الأبيض.

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