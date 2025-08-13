الأربعاء 13 أغسطس 2025
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية لبحث سبل الارتقاء بمنظومة النظافة

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب شركات النظافة العاملة بالمنطقة المركزية (حي غرب – حي شرق – مركز طلخا)، لبحث سبل الارتقاء بمنظومة النظافة، وإزالة كافة المعوقات وحل المشكلات، ووضع خريطة طريق للعمل خلال المرحلة القادمة.

تحقيق العدالة الكاملة في أجور عمال النظافة، بما يضمن لهم حياة كريمة

وخلال الاجتماع، أكد "المحافظ" ضرورة تحقيق العدالة الكاملة في أجور عمال النظافة، بما يضمن لهم حياة كريمة ويحفزهم على تقديم خدمة تليق بالمواطن الدقهلاوي، قائلًا: "عدالة الأجور حق للعمال وضمانة لتقديم أفضل خدمة".

التزام المحافظة بسداد مستحقات الشركات المالية بانتظام

كما شدد اللواء "مرزوق" على التزام المحافظة بسداد مستحقات الشركات المالية بانتظام، لتتمكن من توفير العمالة الكافية وتقديم خدمة نظافة على أعلى مستوى، مضيفًا: "أنا ملتزم أوفر لكم مستحقاتكم علشان توفروا عمال وتقدموا خدمة على أعلى مستوى".

إرادة حقيقية لتغيير واقع النظافة بالمحافظة

وأشار "المحافظ " إلى وجود إرادة حقيقية لتغيير واقع النظافة بالمحافظة، موضحًا: "عندنا إرادة علشان ننضف المحافظة دي ومسخرين نفسنا لخدمة المواطنين، ونظافة الشارع بالنسبة لينا حياة أو موت". وأكد أن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف، انعكس إيجابيًا على رضا المواطنين، متعهدًا بالاستمرار في تطوير المنظومة لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمحاسب بدر السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمحاسب محمد فخري مدير عام الحسابات، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا.

