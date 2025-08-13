الأربعاء 13 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

إسعاد يونس تحتفي بأهل جمصة في "صاحبة السعادة"

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

في أجواء صيفية مليئة بالدفء، تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، الأحد المقبل، عددا من أهالي مدينة جمصة، ليحكوا للجمهور قصصهم وتجاربهم المميزة، التي تعكس روح المدينة وشواطئها الساحرة.

 

ضيوف اللقاء

ويشارك في الحلقة الدكتور وائل رزق المدير الفني لفرق الإنقاذ بشاطئ جمصة، الذي يتحدث عن جهود الإنقاذ وأمان المصطافين، وراندا محمد السيد صاحبة “مسمط فواكه المدبح” التي تقدم تجربة فريدة في عالم الأطعمة البحرية. كما حضر هيثم حمدنا الله المصور المتجول على الشاطئ، ومحمود أحمد بخيت البائع المتجول للعومات، وأحمد عباس الذي يحول قواقع البحر إلى أعمال فنية مبهرة.

وتسلط الحلقة الضوء على تجارب محمد شطا صاحب معمل الآيس كريم الشهير بجمصة، ومحمود حسين بائع “خد الجميل” على الشاطئ، ومصطفى الدمياطي صاحب مطعم “الدمياطي”، إلى جانب محمود أبو عوف مالك سلسلة فروع “حلواني أبو عوف” بجمصة.

 

جمال جمصة

وتعد الحلقة بمثابة دعوة مفتوحة للتعرف على جمال جمصة وأهلها، الذين جمعوا بين الحرفية والبساطة والروح المصرية الأصيلة.

 

