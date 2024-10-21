تباين أداء أسواق المال الخليجية في جلسة الإثنين

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الإثنين، والتي تعتبر ثاني جلسات الأسبوع، حيث ما زال التباين يسيطر على الأسواق الخليجية.

المملكة العربية السعودية

في المملكة العربية السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57%، ما يعادل 66 نقطة، ليصل إلى 11948 نقطة، وسط قيم تداول بلغت 7 مليارات ريال.

الكويت

أما في الكويت، فقد تراجع مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.47%، أي 31 نقطة، ليصل إلى 6354 نقطة، مع قيم تداول وصلت إلى 40 مليون دينار.

الإمارات

وفي الإمارات، شهدت المؤشرات تباينًا في الأداء، حيث سجل مؤشر سوق دبي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03%، ما يعادل 3 نقاط، ليصل إلى 4467 نقطة. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.01%، ما يعادل 2 نقطة، ليصل إلى 9288 نقطة، مع قيم تداول إجمالية تجاوزت 3 مليارات درهم.