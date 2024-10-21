الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أداء أسواق المال الخليجية في جلسة الإثنين

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الإثنين، والتي تعتبر ثاني جلسات الأسبوع، حيث ما زال التباين يسيطر على الأسواق الخليجية.

 المملكة العربية السعودية

في المملكة العربية السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57%، ما يعادل 66 نقطة، ليصل إلى 11948 نقطة، وسط قيم تداول بلغت 7 مليارات ريال.

الكويت

أما في الكويت، فقد تراجع مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.47%، أي 31 نقطة، ليصل إلى 6354 نقطة، مع قيم تداول وصلت إلى 40 مليون دينار.

 الإمارات

وفي الإمارات، شهدت المؤشرات تباينًا في الأداء، حيث سجل مؤشر سوق دبي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03%، ما يعادل 3 نقاط، ليصل إلى 4467 نقطة. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.01%، ما يعادل 2 نقطة، ليصل إلى 9288 نقطة، مع قيم تداول إجمالية تجاوزت 3 مليارات درهم.

40 مليون دينار الاسواق الخليجية أسواق الخليج اسواق المال اداء المؤشرات السوق الرئيسى المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودي

مواد متعلقة

خبيرة مالية ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

تعرف على أداء البورصات الخليجية في مستهل جلسة اليوم الإثنين

وزير الأوقاف يشهد افتتاح مسجد بجامعة الأزهر في المنصورة

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على 23.40% بمنتصف تداولات اليوم

أخبار الاقتصاد.. إقبال ضعيف على الشراء في الأوكازيون الصيفي، البورصة تربح 32 مليار جنيه خلال تداولات اليوم، 400 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب

هل تعافت البورصات الخليجية من تداعيات موجة التصحيح العالمية العنيفة؟، مؤشرات مبشرة

الأكثر قراءة

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا

السيسي وبن زايد في المقدمة، تعرف على أسماء القادة المشاركين في قمة البريكس 2024

الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر

مدبولي يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل

منوعات

المزيد

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تأمين يصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 مزايا جديدة لعمال التراحيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

توفي "زي النهاردة" من 1059 سنة، «ابن حِبان إمام الحديث» المتشددون اتهموه بالإلحاد والزندقة

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية