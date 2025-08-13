الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

دار الإفتاء توقع بروتوكولي تعاون مع نظيرتها الأردنية والمجمع الوطني بجنوب إفريقيا (صور)

جانب من توقيع برتوكول
جانب من توقيع برتوكول التعاون، فيتو

شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي العاشر لـدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم توقيعَ بروتوكولَيْ تفاهم لتعزيز التعاون على مستوى الفتوى والنهوض بها.

دار الإفتاء توقع بروتوكولي تعاون مع نظيرتها الأردنية والمجمع الوطني بجنون إفريقيا 

وقَّع البروتوكول الأول الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- مع دائرة الإفتاء العام الأردنية، ممثلةً في المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحسنات.

 

أمَّا البروتوكول الثاني فوُقِّع بين الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم والمجمع الوطني للإفتاء في جنوب أفريقيا، وقد وقَّعه فضيلة مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
يُشار إلى أنَّ المؤتمر الدولي العاشر، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، 

جاء برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسط حضور دولي واسع من كبار علماء الشريعة والمتخصصين في الشأن الديني والتِّقني من مختلف دول العالم، وذلك تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، خلال يومَي 12 و13 أغسطس الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الافتاء الاردنية الدكتور نظير محمد عياد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئات الافتاء في العالم هيئات الافتاء دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء صناعة المفتي الرشيد صناعة المفتي مفتى الجمهورية

مواد متعلقة

مفتي القدس: مصر تسعى لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى بر الأمان

على رأسها مركزية القضية الفلسطينية، 16 توصية هامة في ختام مؤتمر الإفتاء العالمي العاشر (صور)

مؤتمر الإفتاء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المفتي ونتائج «شات جي بي تي» مزيفة

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى، اجتهادات تواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الإفتاء

باحثون يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد في العصر الرقمي

استشاري نظم المعلومات بالأزهر يقدم مشروع "الفتوى الذكية" لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإفتاء

مؤتمر الإفتاء يحذر: فتاوى الذكاء الاصطناعي تشوه الدين

الرد على المواطنين بالوسائط المتعددة «أبرزها»، توصيات مؤتمر الإفتاء لمواجهة فتاوى الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

متى يزيد إنتاج الغاز المحلي ومصير حقل ظهر؟ رئيس الوزراء يرد

ما الجدوى الاقتصادية من استيراد الغاز الإسرائيلي؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

رئيس الوزراء يكشف تطورات ملف تفعيل قانون الإيجار الجديد

مش محتاجين كثير من الكنائس والمساجد، ساويرس يكشف سر متاعب مصر الحالية

خدمات

المزيد

الهبرد يواصل الانخفاض، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025 غدا، تعرف على خطوات التحويل من كلية إلى أخرى

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إبراهيم نجم: الفتوى رسالة حضارية تواجه فوضى التطرف وتخدم السلام

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى، اجتهادات تواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الإفتاء

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads