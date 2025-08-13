دار الإفتاء توقع بروتوكولي تعاون مع نظيرتها الأردنية والمجمع الوطني بجنوب إفريقيا (صور)

شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي العاشر لـدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم توقيعَ بروتوكولَيْ تفاهم لتعزيز التعاون على مستوى الفتوى والنهوض بها.

دار الإفتاء توقع بروتوكولي تعاون مع نظيرتها الأردنية والمجمع الوطني بجنون إفريقيا

وقَّع البروتوكول الأول الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- مع دائرة الإفتاء العام الأردنية، ممثلةً في المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحسنات.

أمَّا البروتوكول الثاني فوُقِّع بين الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم والمجمع الوطني للإفتاء في جنوب أفريقيا، وقد وقَّعه فضيلة مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

يُشار إلى أنَّ المؤتمر الدولي العاشر، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم،

جاء برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسط حضور دولي واسع من كبار علماء الشريعة والمتخصصين في الشأن الديني والتِّقني من مختلف دول العالم، وذلك تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، خلال يومَي 12 و13 أغسطس الجاري.

