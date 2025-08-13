الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

هدير عبد الرازق: تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد كل من نشر فيديوهات قديمة لي

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

أعلن محامي البلوجر هدير عبد الرازق، أنه تقدم بعدة بلاغات للنيابة العامة ضد صفحات وحسابات تصطنع وتزيف وتسيء لها بالنشر والفبركة.

وذكرت البلوجر هدير عبد الرازق، أن أى أحد نشر فيديوهات قديمة لها  فإنها تقدمت ببلاغات للنائب العام ضده.

 

 

 

وكانت فى وقت سابق، قررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية حجز قضية هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمة.

ضبط البلوجر "أوتاكا" طليق هدير عبد الرازق لنشره فيديوهات منافية للآداب

تفاصيل حجز قضية هدير عبد الرازق للحكم في 9 سبتمبر مع إخلاء سبيلها

وأفاد محامي المتهمة، أن النيابة العامة استبعدت عددًا من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى، وحذف عدد من اتهامات الإحالة.

 وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات. 
 

وأكد المحامي أن القضية تمثل دفاعًا عن قيم الحرية والإبداع في مصر، التي تتجلى في تراثها الفني العريق، مشيرًا إلى أن هدير عبد الرازق تواجه اتهامات واهية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني المصري بما حمله من مشاهد تتجاوز بكثير ما هو منسوب لهدير.

وأضاف أن هذه القضية ليست مجرد محاكمة فرد، بل هي صرخة للدفاع عن إرث مصري أصيل، تجسد في أعمال فنية رائدة، وإطلالات الفنانات في مهرجانات السينما، ورقصات الفوازير التي تربى عليها أجيال عبر شاشات ماسبيرو، مؤكدا أن الاتهامات واهية، نسجت خيوطها من ظنون كيدية، تهدف إلى النيل من الحداثة المصرية، وفرض قيم افغانية رجعية غريبة عن نسيج المجتمع المصري المحب للفنون والمتسامح.

 

