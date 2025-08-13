الزمالك يضم أبو السعود إمام من سموحة لتدعيم فريق الطائرة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع أبو السعود إمام قادمًا من سموحة، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع "أبو السعود" على عقود انضمامه لنادي الزمالك، في جلسة جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي، بحضور رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، حيث تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

ويأتي التعاقد مع أبو السعود ضمن خطة إدارة نادي الزمالك لتدعيم الفريق بعناصر مميزة، بهدف المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.