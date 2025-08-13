الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يضم أبو السعود إمام من سموحة لتدعيم فريق الطائرة

ابو السعود
ابو السعود

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع أبو السعود إمام قادمًا من سموحة، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع "أبو السعود" على عقود انضمامه لنادي الزمالك، في جلسة جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي، بحضور رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، حيث تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

ويأتي التعاقد مع أبو السعود ضمن خطة إدارة نادي الزمالك لتدعيم الفريق بعناصر مميزة، بهدف المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو السعود ادي الزمالك ادارة نادي الزمالك لس إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس ادارة للموسم الجديد مجلس الادارة

مواد متعلقة

فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك

الأكثر قراءة

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

الحد الأدنى 220 درجة، محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

وفاء عامر: أشجع على الطلاق وإنهاء الحياة الزوجية في هذه الحالة

معلومات عن قاعدة ألاسكا العسكرية التي تشهد قمة ترامب وبوتين

خدمات

المزيد

خطوات تفعيل عرض الصيف لمحفظة فودافون كاش

انطلاق تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025.. الموعد والمستندات المطلوبة

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

داعية إسلامي يكشف عن 5 أيام يعيشها الإنسان دون أن يدري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads