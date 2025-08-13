الأربعاء 13 أغسطس 2025
رياضة

26 آيفون و13 سيارة وقسائم ذهبية، العين الإماراتي يحفز جماهيره لحضور المباريات

العين الإماراتي
العين الإماراتي

بدأ نادي العين الإماراتي في تحفيز جماهيره من أجل حضور المباريات بشكل مكثف في الموسم الكروي الجديد من الدوري الإماراتي للمحترفين.

جوائز قيمة للحضور الجماهيري

ونظرا لمعدل الحضور الجماهيري الضعيف في مباريات الدوري الإماراتي رصدت إدارة نادي العين جوائز قيمة للجمهور في الموسم الكروي الجديد من أجل حثهم على حضور المباريات.

وكتب الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي عبر موقع إكس: “فخرًا بالدور الاستثنائي للأمة العيناوية في مساندة ودعم الفريق، الذي كان وراء حصد جائزة دوري الجماهير.. تواصل شارة العيناوية حضورها في الموسم الرياضي الجديد لجمهورنا العظيم”.

وتضم الجوائز التي رصدها الفريق للجمهور 13 سيارة فارهة و26 شنطة نسائية من ماركات عالمية وقسائم ذهبية وتذاكر للسفر و26 جهاز آيفون من خلال سحب يتم خلال المباريات التي تقام على ملعب الفريق هزاع بن زايد.

 

