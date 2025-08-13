إحالة المتهمين بإدارة دولاب مخدرات في الجيزة للمحاكمة

أحالت نيابة الجيزة، المتهمين بإدارة دولاب مخدرات بالجيزة، الذين ظهروا في فيديو شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.

إحالة المتهمين بإدارة دولاب مخدرات بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 مايو الماضى أمكن ضبط القائمين على بيع و ترويج المواد المخدرة بمقطع الفيديو المشار إليه (عنصرين جنائيين - مقيمين بالجيزة).. وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدري "الحشيش، الآيس")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وكلفت بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عن المضبوطات.

