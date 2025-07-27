الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 38 تاجر مخدرات في حملات أمنية مكثفة بمنطقة الأهرام بالجيزة

حملة أمنية
حملة أمنية

 شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملات أمنية مكثفة استهدفت حائزي ومتجري المخدرات بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المواد المخدرة.

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نتائج الحملات خلال الآونة الأخيرة

 وأسفرت الجهود عن ضبط 38 قضية، ضُبط خلالها 38 متهمًا، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيروين – بودر – أيس) وعدد من الأقراص المخدرة و2 فرد خرطوش

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

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